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Житний рынок в Киеве получил охранный статус

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Житний рынок в Киеве признан памятником архитектуры местного значения. Теперь на объекте разрешены только реставрационные работы, что должно защитить здание от сноса и перестройки.

Житний рынок в Киеве получил охранный статус

Столичный Житний рынок получил охранный статус, и на объекте можно будет проводить только реставрационные работы. Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба, передает УНН.

Только что Житний получил охранный статус. Теперь это будет памятник архитектуры местного значения "Житний крытый рынок со вспомогательными техническими сооружениями", и на объекте можно будет проводить только реставрационные работы. Это должно уберечь здание от сноса и тотальной перестройки

- сообщила Кулеба.

По ее словам, "инвестору будет сложнее: реставрация всегда дороже и сложнее, чем другие работы. Независимо от того, будет ли инвестировать город или кто-то другой, но мы точно убережем рынок для киевлянок и киевлян".

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка12.04.24, 17:16 • 31447 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Киев
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