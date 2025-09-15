Житній ринок у Києві отримав статус об'єкта культурної спадщини
Київ • УНН
Житній ринок у Києві внесено до переліку об'єктів культурної спадщини, що захищає будівлю від знесення. Це рішення гарантує збереження архітектурного вигляду ринку, а питання продажу вирішуватимуть депутати Київради.
Житній ринок у Києві офіційно внесли до переліку об'єктів культурної спадщини. Відтепер будівля перебуває під охороною держави та захищена від знесення. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, пише УНН.
Хто б не став власником він не зможе знищити цю історичну будівлю
Зазначається, що процес надання статусу був тривалим і складним. Фахівці комісії проводили детальне обстеження, зокрема підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку.
Що це означає:
- житній ринок залишиться на своєму місці;
- його архітектурний вигляд буде збережено;
- питання продажу вирішується виключно депутатами Київської міської ради.
Нагадаємо
30 липня Житній ринок на Подолі було внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Це дозволяє проводити на об'єкті лише реставраційні роботи, захищаючи його від знесення.