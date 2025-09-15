$41.280.03
Ексклюзив
12:27 • 1898 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 9794 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 32037 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 25877 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 26834 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 32989 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 55038 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72102 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105155 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87418 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Житній ринок у Києві отримав статус об'єкта культурної спадщини

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Житній ринок у Києві внесено до переліку об'єктів культурної спадщини, що захищає будівлю від знесення. Це рішення гарантує збереження архітектурного вигляду ринку, а питання продажу вирішуватимуть депутати Київради.

Житній ринок у Києві отримав статус об'єкта культурної спадщини

Житній ринок у Києві офіційно внесли до переліку об'єктів культурної спадщини. Відтепер будівля перебуває під охороною держави та захищена від знесення. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації, пише УНН.

Хто б не став власником він не зможе знищити цю історичну будівлю

- наголосила директорка департаменту Марина Соловйова.

Зазначається, що процес надання статусу був тривалим і складним. Фахівці комісії проводили детальне обстеження, зокрема підземних приміщень, технічних будівель і конструкцій ринку.

Що це означає:

  • житній ринок залишиться на своєму місці;
    • його архітектурний вигляд буде збережено;
      • питання продажу вирішується виключно депутатами Київської міської ради.

        Нагадаємо

        30 липня Житній ринок на Подолі було внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. Це дозволяє проводити на об'єкті лише реставраційні роботи, захищаючи його від знесення.

        Ольга Розгон

        СуспільствоКиїв
        Київська міська державна адміністрація
        Київ