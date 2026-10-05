Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты внимательно следят за делом сотрудницы российской лаборатории, которая умерла на прошлой неделе после инцидента в научно-исследовательском институте по изучению чумы в Сибири, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы внимательно следим за этой ситуацией, — сказал Рубио в понедельник перед отъездом в Европу. — Не думаю, что это повод для паники, но это требует пристального внимания и контроля".

Как сообщалось ранее, Дарья Шипилова, 28-летняя сотрудница противочумного института в городе Иркутске, заболела непосредственно на рабочем месте. Она умерла через два дня, в ночь на 2 октября, в областной больнице в соседнем городе Шелехове.

Обстоятельства, при которых она заболела, до сих пор остаются неясными. В российских СМИ появлялись неподтверждённые сообщения о том, что Шипилова могла заразиться в результате инцидента в лаборатории. Официальные лица публично не подтвердили эту версию.

Местные СМИ сообщили, что впоследствии институт закрыли на карантин, а персонал был вынужден спать на полу и стульях. "Всех изолировали ещё с пятницы — более 60 человек", — рассказал новостному порталу "Сибирь.Реалии" родственник одной из сотрудниц по имени Роман.

По его словам, родственникам разрешали передавать еду через контрольно-пропускной пункт, пока внутри здания проводили анализы. Подобные карантинные ограничения ввели и в нескольких других больницах города и его окрестностей.

Рубио, ссылаясь на обнародованную российской стороной информацию о смерти, отметил: похоже, что сотрудница лаборатории заразилась, и возникли опасения, что болезнь могла распространиться внутри учреждения.

"Конечно, сообщение между США и Россией сейчас очень ограничено, — сказал он. — Но, как и в случае с чем-либо ещё, если что-то подобное вырывается наружу, оно мгновенно распространяется".

Высокопоставленные чиновники в России усилили обеспокоенность общественности, распространяя противоречивую информацию. Алексей Цыденов, глава соседней с Иркутском Бурятии, сначала написал, что Шипилова умерла от чумы, но позднее отредактировал публикацию, указав, что она "возможно" умерла от этой болезни.

Роспотребнадзор заявил, что Шипилова умерла от "пневмонии неизвестной этиологии". Ведомство настаивало на том, что анализы не выявили микроорганизмов, связанных с её профессиональной деятельностью, и назвало санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной.

Власти соседнего города Байкальска на короткое время призвали жителей воздержаться от поездок в Шелехов и окружающие населённые пункты после появления — как было сказано — неофициальной информации о возможном заражении чумой. Позже эту публикацию удалили из социальных сетей.

"На улицах не видно никаких изменений в повседневной жизни, но люди обеспокоены и тревожатся. Местные жители возмущены тем, что им ничего не сообщают", — рассказала Елена Трифонова, журналистка издания "Люди Байкала" — российского СМИ, работающего из-за рубежа и специализирующегося на теме Сибири.

Несмотря на отсутствие подтверждённого диагноза, похоже, что во всём регионе ввели превентивные меры. В понедельник финансируемая США радиостанция "Радио Свобода" сообщила, что несколько больниц в Иркутске закрыли на карантин. Издание подтвердило, что сотрудников учреждения, где работала Шипилова — Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, — удерживали внутри здания с 2 октября.

Пациенты Иркутской городской клинической больницы № 1 и Ивано-Матренинской детской больницы сообщали, что родственников к ним не пускают, а людям внутри запрещено выходить наружу.

В социальных сетях местные жители рассказывали о введении определённых профилактических мер.

Тем временем на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели обязательный масочный режим. Директор предприятия Артём Фоминых назвал это профилактической мерой, отметив: "Лучше перестраховаться". На выходных в Иркутске отменили ряд массовых мероприятий.

Смерть Шипиловой побудила к вмешательству высокопоставленных федеральных чиновников, отвечающих за здравоохранение. В пятницу в Иркутск прибыла Анна Попова — глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны.

Она приняла участие в экстренном заседании региональной санитарно-противоэпидемической комиссии, посвящённом случаю, который чиновники квалифицировали как подозрение на "особо опасную инфекцию".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев после встречи с Поповой, на которой согласовывались дальнейшие действия, призвал жителей сохранять спокойствие. "Все лица, контактировавшие с больной, взяты под медицинское наблюдение. По состоянию на сегодня никаких признаков заболевания у них не выявлено, а результаты лабораторных анализов — отрицательные", — написал он в Telegram.

Кобзев не упомянул в своём сообщении об информации о смерти сотрудницы лаборатории. Американские политики выразили обеспокоенность в связи с этим инцидентом, произошедшим на фоне давних и безосновательных утверждений Кремля о том, что Украина якобы тайно проводила исследования биологического оружия при поддержке Вашингтона.

Республиканец-конгрессмен Дон Бэкон, высокопоставленный член Комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил, написал в социальных сетях: "Помню, как слышал от противников Украины разговоры об их так называемых биолабораториях. Это были российские дезинформационные операции высшего уровня. Но на самом деле именно у России есть биолаборатории".

Издание добавляет, что чума остаётся эндемическим заболеванием в некоторых районах Сибири и на Дальнем Востоке России, где возбудитель болезни естественным образом сохраняется в популяциях диких грызунов и их блох.