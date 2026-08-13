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США планируют полностью вывести войска из Ирака до 30 сентября

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Американские военные планируют полностью покинуть Ирак до 30 сентября, что завершит присутствие, начавшееся со вторжения в 2003 году. Премьер-министр Ирака назвал эту дату фиксированной, а вывод войск из Эрбиля уже продолжается.

США планируют полностью вывести войска из Ирака до 30 сентября

Американские военные планируют полностью покинуть Ирак до 30 сентября. Это станет завершением военного присутствия США в стране, начавшегося после вторжения в 2003 году. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских и иракских чиновников, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди после встречи с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером заявил, что 30 сентября является "фиксированной и окончательной датой" завершения военной миссии международной коалиции против "Исламского государства" в Ираке и вывода ее сил.

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Американский чиновник подтвердил, что Вашингтон рассчитывает завершить вывод войск к этой дате, однако не уточнил, сколько военнослужащих сейчас остается в стране и куда их передислоцируют.

США уже вывели большую часть сил

По словам двух курдских чиновников, вывод американских военнослужащих и техники из Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, начался около трех недель назад. Американские базы в регионе регулярно подвергались атакам после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

США и Ирак договорились в 2024 году постепенно завершить операции международной коалиции против ИГИЛ. Основная часть американских сил покинула иракские базы еще в прошлом году.

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Американское военное присутствие в Ираке достигало более 170 тысяч военнослужащих в 2007 году. Последние боевые подразделения покинули страну в 2011 году, однако в 2014-м США вернулись после наступления ИГИЛ по приглашению иракского правительства.

После завершения основных боевых операций коалиции в 2021 году США оставили в Ираке около 2500 военнослужащих для подготовки местных сил и проведения операций против ИГИЛ.

В то же время иракское правительство установило 30 сентября как крайний срок для разоружения негосударственных вооруженных формирований. Однако наиболее мощные проиранские ополчения уже заявили, что не намерены отказываться от оружия.

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Степан Гафтко

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