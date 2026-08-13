США планируют полностью вывести войска из Ирака до 30 сентября
Киев • УНН
Американские военные планируют полностью покинуть Ирак до 30 сентября, что завершит присутствие, начавшееся со вторжения в 2003 году. Премьер-министр Ирака назвал эту дату фиксированной, а вывод войск из Эрбиля уже продолжается.
Американские военные планируют полностью покинуть Ирак до 30 сентября. Это станет завершением военного присутствия США в стране, начавшегося после вторжения в 2003 году. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских и иракских чиновников, пишет УНН.
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Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди после встречи с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером заявил, что 30 сентября является "фиксированной и окончательной датой" завершения военной миссии международной коалиции против "Исламского государства" в Ираке и вывода ее сил.
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Американский чиновник подтвердил, что Вашингтон рассчитывает завершить вывод войск к этой дате, однако не уточнил, сколько военнослужащих сейчас остается в стране и куда их передислоцируют.
США уже вывели большую часть сил
По словам двух курдских чиновников, вывод американских военнослужащих и техники из Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, начался около трех недель назад. Американские базы в регионе регулярно подвергались атакам после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.
США и Ирак договорились в 2024 году постепенно завершить операции международной коалиции против ИГИЛ. Основная часть американских сил покинула иракские базы еще в прошлом году.
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Американское военное присутствие в Ираке достигало более 170 тысяч военнослужащих в 2007 году. Последние боевые подразделения покинули страну в 2011 году, однако в 2014-м США вернулись после наступления ИГИЛ по приглашению иракского правительства.
После завершения основных боевых операций коалиции в 2021 году США оставили в Ираке около 2500 военнослужащих для подготовки местных сил и проведения операций против ИГИЛ.
В то же время иракское правительство установило 30 сентября как крайний срок для разоружения негосударственных вооруженных формирований. Однако наиболее мощные проиранские ополчения уже заявили, что не намерены отказываться от оружия.
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