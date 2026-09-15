СБУ зірвала теракт на Київщині, підготовлений російськими спецслужбами

Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України зірвали ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт у Київській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

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Затриманою виявилась місцева безробітна, яка мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку в передмісті столиці. За даними слідства, росіяни дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України та Національної поліції України.

Спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти. Після цього жінка отримала від ворога завдання: забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій Після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП - йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, російський куратор спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з рф, та притягнення їх до відповідальності. Затриманій може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Полтавській області російського агента, який готував убивство командира однієї з військових частин, дислокованих в регіоні.