СБУ предотвратила теракт в Киевской области, подготовленный российскими спецслужбами

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины сорвали очередную попытку российских спецслужб совершить теракт в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Детали

Задержанной оказалась местная безработная, которая должна была взорвать автомобиль возле многоквартирного жилого дома в пригороде столицы. По данным следствия, россияне дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству, выдавая себя за сотрудников Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

Сначала безработной позвонил российский спецслужбист, представился украинским правоохранителем и предложил ей помощь с лекарствами, которые она ранее покупала через специализированные сайты. После этого женщина получила от врага задание: забрать из тайника пакет и ждать дальнейших инструкций. Как было установлено позднее, в пакете находилось самодельное взрывное устройство. После того как женщина забрала пакет с самодельной бомбой, куратор из рф поручил ей дополнительно проверить работоспособность комплектующих для СВУ - говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, российский куратор направил женщину в жилой квартал пригорода столицы и дал указание оставить замаскированное СВУ под колесом автомобиля, припаркованного рядом с местным супермаркетом.

В настоящее время продолжается расследование для установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с рф, и привлечения их к ответственности. Задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Полтавской области российского агента, который готовил убийство командира одной из воинских частей, дислоцированных в регионе.