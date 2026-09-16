Мав закласти бомбу потужністю 10 кг - у Ізмаїлі СБУ затримала агента рф

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В Україну йдуть осінні тумани - ночі стануть прохолоднішими, а дні ще балуватимуть теплом

ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву

Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші

Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт

Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро поранених

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Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?

"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування

Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня

"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"