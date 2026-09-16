Мав закласти бомбу потужністю 10 кг - у Ізмаїлі СБУ затримала агента рф
Київ • УНН
СБУ затримала в Ізмаїлі агента рф, який готував вибух адмінбудівлі в годину пік. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Працівники СБУ затримали російського агента, який планував підірвати адміністративну будівлю однієї з державних установ в Ізмаїлі Одеської області. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
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За даними слідства, затриманим виявився завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів.
Діючи за вказівкою кураторів з рф, він виготовив саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та "підсилену" металевими шурупами і болтами.
Вибуховий пристрій він мав закласти поблизу об’єкта: після закладки вибухівки росіяни планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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