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В Измаиле задержали агентку РФ за подготовку серии терактов с бомбами с гайками

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Контрразведчики СБУ предотвратили серию терактов в Одесской области, задержав 27-летнюю агентку РФ. Женщина по заданию врага изготовила три взрывных устройства и планировала взорвать автомобиль Сил обороны.

В Измаиле задержали агентку РФ за подготовку серии терактов с бомбами с гайками

В Одесской области разоблачили агентку РФ, которая готовила серию терактов возле административных зданий в регионе с подрывами СВУ, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Контрразведчики и следователи Службы безопасности предотвратили серию терактов на Одесчине. По результатам комплексных мероприятий в Измаиле задержана российская агентка, которая по заданию врага готовила подрывы автомобилей Сил обороны возле административных зданий украинских военных и правоохранителей

- сообщили в СБУ.

Как установило расследование, "фигуранткой является 27-летняя жительница Житомирской области, которая попала в поле зрения российских спецслужбистов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков"".

"После вербовки злоумышленница прибыла в портовый город, где арендовала квартиру и получила от рашистов инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств (СВУ). Для дистанционной активации фигурантка оснастила каждую из бомб мобильными телефонами и электродетонаторами, а также начинила их металлическими гайками для усиления поражающего действия", - указали в СБУ, показав фото кастрюль с гайками.

Параллельно с этим вражеская пособница, отметили в СБУ, осуществляла доразведку возле оборонных ведомств в городе, а также проводила фото- и видеофиксацию припаркованных рядом автомобилей Сил обороны.

"Используя эти данные, оккупанты могли планировать потенциальные теракты и специальные информационные операции", - отметили в спецслужбе.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали агентку, когда она подготовила замаскированное в сумке СВУ и ждала указаний от куратора относительно места закладки бомбы", - сообщили в СБУ.

Во время обыска у нее, как указано, изъяли мобильные телефоны, а также два готовых взрывных устройства и комплектующие к СВУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В центре Ровно предотвратили теракт, агент рф переоделся в военное и хотел взорвать кастрюлю с гайками - СБУ12.03.26, 10:09 • 10679 просмотров

Юлия Шрамко

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