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В Ізмаїлі затримали агентку рф за підготовку серії терактів з бомбами з гайками

Київ • УНН

 • 2300 перегляди

Контррозвідники СБУ запобігли серії терактів на Одещині, затримавши 27-річну агентку рф. Жінка за завданням ворога виготовила три вибухівки та планувала підірвати авто Сил оборони.

В Ізмаїлі затримали агентку рф за підготовку серії терактів з бомбами з гайками

В Одеській області викрили агентку рф, яка готувала серію терактів біля адмінбудівель у регіоні з підривами СВП, повідомили у СБУ у понеділок, пише УНН.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців

- повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, "фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків"".

"Після вербування зловмисниця прибула до портового міста, де орендувала квартиру та отримала від рашистів інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для дистанційної активації фігурантка спорядила кожну з бомб мобільними телефонами та електродетонаторами, а також начинила їх металевими гайками для посилення уражаючої дії", - вказали у СБУ, показавши фото з каструлями з гайками.

Паралельно з цим ворожа поплічниця, зазначили у СБУ, здійснювала дорозвідку поблизу оборонних відомств у місті, а також проводила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч автівок Сил оборони.

"Використовуючи ці дані, окупанти мали змогу планувати потенційні теракти та спеціальні інформаційні операції", - зазначили у спецслужбі.

"Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентку, коли вона підготувала замаскований у сумці СВП та чекала вказівок від куратора щодо місця закладання бомби", - повідомили у СБУ.

Під час обшуку в неї, як вказано, вилучено мобільні телефони, а також дві готові вибухівки та комплектуючі до СВП.

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У центрі Рівного запобігли теракту, агент рф переодягнувся у військове і хотів підірвати каструлю з гайками - СБУ12.03.26, 10:09 • 10680 переглядiв

Юлія Шрамко

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