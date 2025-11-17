После атаки рф на порт Измаил на судне загорелось оборудование для перекачки газа: развернут оперативный штаб, оснований для эвакуации нет

После атаки рф на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа, размещенное на борту судна под флагом Турции. Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, оснований для эвакуации населения пока нет, передает УНН.

После ночной российской атаки на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа, размещенное на борту гражданского судна под флагом Турции. - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, на месте происшествия уже работает оперативный штаб под председательством начальника Измаильской районной военной администрации. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды, оснащенные роботизированными комплексами, а также все необходимые вспомогательные службы. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.

По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет.

Добавим

ГП "Администрация морских портов Украины" участвует во всех координационных процессах и действует в пределах своей компетенции для минимизации рисков и обеспечения безопасности.

Официальная информация будет обновляться по мере поступления данных.

Атака РФ на Одесскую область 17 ноября: село в Румынии эвакуировали из-за угрозы взрыва судна со сжиженным газом

Напомним

Жителей румынского села Плару эвакуировали из-за угрозы взрыва судна со сжиженным нефтяным газом, которое загорелось в порту Измаила в Одесской области после российской атаки.

Как сообщал УНН, в результате российской атаки на энергетический объект ДТЭК в Одесской области 17 ноября 4 000 семей были переподключены по резервным схемам. В то же время еще 32 500 семей временно остались без света, а ремонт потребует много времени.