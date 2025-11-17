Після атаки рф на порт Ізмаїл на судні загорілося обладнання для перекачування газу: розгорнуто оперативний штаб, підстав для евакуації немає

Після атаки рф на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту судна під прапором Туреччини. Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, підстав для евакуації населення наразі немає, передає УНН.

Після нічної російської атаки на порт Ізмаїл загорілося обладнання для перекачування газу, розміщене на борту цивільного судна під прапором Туреччини - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у відомстві, на місці події вже працює оперативний штаб під головуванням начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС, зокрема команди, оснащені роботизованими комплексами, а також усі необхідні допоміжні служби. Ситуація перебуває під постійним контролем фахівців.

За інформацією місцевої влади, підстав для евакуації населення наразі немає.

Додамо

ДП "Адміністрація морських портів України" бере участь у всіх координаційних процесах і діє в межах своєї компетенції для мінімізації ризиків та забезпечення безпеки.

Офіційна інформація оновлюватиметься в міру надходження даних.

Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газом

Нагадаємо

Жителів румунського села Плару евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим нафтовим газом, яке загорілося в порту Ізмаїла на Одещині після російської атаки.

Як повідомляв УНН, унаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині 17 листопада 4 000 родин були перепідключені за резервними схемами. Водночас ще 32 500 родин тимчасово опинились без світла, а ремонт вимагатиме багато часу.