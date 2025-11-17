Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газом

$42.040.02
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
07:00 • 24502 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 18846 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 16217 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 19341 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 15809 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 25550 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41742 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 34251 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 68463 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Популярнi новини
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17 листопада, 02:30 • 18069 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17 листопада, 02:59 • 30065 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 9792 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7000 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 3766 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
07:00 • 24535 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 08:19 • 68478 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 63368 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119042 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
14 листопада, 13:14 • 98555 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 7302 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру08:31 • 10060 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 16299 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 35599 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 119042 перегляди
Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газом

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Судно загорілося в порту Ізмаїла на Одещині після російської атаки.

Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газом

Жителів румунського села Плару евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим нафтовим газом, яке загорілося в порту Ізмаїла на Одещині після російської атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.ro.

Деталі

За попередніми даними, росіяни вдарили по турецькому судну ORINDA, яке перевозило близько 4000 т зрідженого газу. На кораблі почалась пожежа.

Також повідомляється, що прохання про евакуацію населення поблизу кордону надійшло румунам від української сторони

У мережі з’явилось відео палаючого судна.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині 17 листопада 4 000 родин були перепідключені за резервними схемами. Водночас ще 32 500 родин тимчасово опинились без світла, а ремонт вимагатиме багато часу.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НПНовини Світу
Село
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Ізмаїл
Румунія