Атака рф на Одещину 17 листопада: село в Румунії евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим газом

Жителів румунського села Плару евакуювали через загрозу вибуху судна зі зрідженим нафтовим газом, яке загорілося в порту Ізмаїла на Одещині після російської атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Digi24.ro.

Деталі

За попередніми даними, росіяни вдарили по турецькому судну ORINDA, яке перевозило близько 4000 т зрідженого газу. На кораблі почалась пожежа.

Також повідомляється, що прохання про евакуацію населення поблизу кордону надійшло румунам від української сторони

У мережі з’явилось відео палаючого судна.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки на енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині 17 листопада 4 000 родин були перепідключені за резервними схемами. Водночас ще 32 500 родин тимчасово опинились без світла, а ремонт вимагатиме багато часу.