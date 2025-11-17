Атака рф на Одещину 17 листопада: пошкоджений енергетичний об'єкт ДТЕК, 32 500 родин - без світла
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині 4 000 родин перепідключили за резервними схемами. Ще 32 500 родин залишилися без світла, ремонт вимагатиме багато часу.
У ніч на 17 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Попри значні пошкодження, електрики змогли перепідключити за резервними схемами 4 000 родин. Водночас ще 32 500 родин тимчасово опинились без світла, а ремонт вимагатиме багато часу.
Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників
Нагадаємо
В ніч з 16 на 17 листопада росіяни атакували портову інфраструктуру в Одеській області, пошкодивши цивільні судна та спричинивши перебої зі світлом.