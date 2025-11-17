Атака рф на Одещину 17 листопада: пошкоджений енергетичний об'єкт ДТЕК, 32 500 родин - без світла

У ніч на 17 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК на Одещині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Попри значні пошкодження, електрики змогли перепідключити за резервними схемами 4 000 родин. Водночас ще 32 500 родин тимчасово опинились без світла, а ремонт вимагатиме багато часу.

Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників