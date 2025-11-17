Атака рф на Одесскую область 17 ноября: поврежден энергетический объект ДТЭК, 32 500 семей - без света
Киев • УНН
В результате атаки рф на энергетический объект ДТЭК в Одесской области 4 000 семей переподключили по резервным схемам. Еще 32 500 семей остались без света, ремонт потребует много времени.
В ночь на 17 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
Несмотря на значительные повреждения, электрики смогли переподключить по резервным схемам 4 000 семей. В то же время еще 32 500 семей временно оказались без света, а ремонт потребует много времени.
Энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей
Напомним
В ночь с 16 на 17 ноября россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области, повредив гражданские суда и вызвав перебои со светом.