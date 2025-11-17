рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю в інших регіонах - віцепрем'єр

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 1486 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
05:28 • 6626 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 6126 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 21525 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 39047 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 32551 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58926 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32360 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 36934 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 49560 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Міністр фінансів США: виплати Трампа по 2000 доларів потребують схвалення Конгресу16 листопада, 22:38 • 6966 перегляди
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios16 листопада, 23:40 • 4142 перегляди
Втрата Покровська обійшлася Зеленському дорожче, ніж його захоплення путіну - The Sunday Times17 листопада, 00:53 • 10201 перегляди
З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб02:30 • 6842 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 19974 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
07:00 • 1508 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 58933 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 55167 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107237 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 90519 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Варшава
Реклама
УНН Lite
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 12232 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 31757 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 107237 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 40104 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 55643 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
FIFA (серія відеоігор)

рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю в інших регіонах - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 268 перегляди

росія вночі атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, пошкодивши цивільні судна та спричинивши перебої зі світлом. У Донецькій області є перебої з водою та теплом, у Харківській рф атакувала енергетику, а у Дніпропетровській – залізницю.

рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю в інших регіонах - віцепрем'єр

росія вночі атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, є пошкодження у тому числі цивільних суден і перебої зі світлом, через ворожі удари у Донецькій області перебої з водою та теплом, у Харківській рф атакувала енергетику, у Дніпропетровській - залізницю, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Уночі рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. В одному з портів перебої з електропостачання - фахівці вже працюють над його відновленням

- написав Кулеба.

Зі слів віцепрем'єра, обійшлося без постраждалих. 

Він повідомив про наслідки ворожих атак ще у трьох областях:

  • внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч - без тепла. Тривають відновлювальні роботи;
    • ракетні удари по житлових будинках у Балаклії на Харківщині забрали життя трьох людей. Щирі співчуття родинам загиблих. Ще 10 людей - постраждалі. Їм надається вся необхідна допомога. Крім того, ворог завдавав удари по енергетичних обʼєктах області;
      • на Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру. Без постраждалих.

        Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає17.11.25, 04:59 • 20009 переглядiв

        Юлія Шрамко

        СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
        Енергетика
        Опалення
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Відключення світла
        Блекаут 
        Електроенергія
        Донецька область
        Харківська область
        Одеська область
        Дніпропетровська область
        Балаклія