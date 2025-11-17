рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю в інших регіонах - віцепрем'єр

росія вночі атакувала портову інфраструктуру в Одеській області, є пошкодження у тому числі цивільних суден і перебої зі світлом, через ворожі удари у Донецькій області перебої з водою та теплом, у Харківській рф атакувала енергетику, у Дніпропетровській - залізницю, повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Уночі рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. В одному з портів перебої з електропостачання - фахівці вже працюють над його відновленням - написав Кулеба.

Зі слів віцепрем'єра, обійшлося без постраждалих.

Він повідомив про наслідки ворожих атак ще у трьох областях:

внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч - без тепла. Тривають відновлювальні роботи;

ракетні удари по житлових будинках у Балаклії на Харківщині забрали життя трьох людей. Щирі співчуття родинам загиблих. Ще 10 людей - постраждалі. Їм надається вся необхідна допомога. Крім того, ворог завдавав удари по енергетичних обʼєктах області;

на Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру. Без постраждалих.

