рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Киев • УНН
россия ночью атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, повредив гражданские суда и вызвав перебои со светом. В Донецкой области есть перебои с водой и теплом, в Харьковской рф атаковала энергетику, а в Днепропетровской – железную дорогу.
россия ночью атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения, в том числе гражданских судов, и перебои со светом, из-за вражеских ударов в Донецкой области перебои с водой и теплом, в Харьковской рф атаковала энергетику, в Днепропетровской - железную дорогу, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Ночью рф нанесла удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов. В одном из портов перебои с электроснабжением - специалисты уже работают над его восстановлением
По словам вице-премьера, обошлось без пострадавших.
Он сообщил о последствиях вражеских атак еще в трех областях:
- в результате обстрелов критической инфраструктуры Донецкой области около 30 тысяч абонентов остались без водоснабжения, еще около 20 тысяч - без тепла. Продолжаются восстановительные работы;
- ракетные удары по жилым домам в Балаклее на Харьковщине унесли жизни трех человек. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще 10 человек - пострадавшие. Им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, враг наносил удары по энергетическим объектам области;
- на Днепропетровщине удары БпЛА повредили железнодорожную инфраструктуру. Без пострадавших.
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет17.11.25, 04:59 • 22704 просмотра