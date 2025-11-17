рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер

россия ночью атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения, в том числе гражданских судов, и перебои со светом, из-за вражеских ударов в Донецкой области перебои с водой и теплом, в Харьковской рф атаковала энергетику, в Днепропетровской - железную дорогу, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Ночью рф нанесла удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов. В одном из портов перебои с электроснабжением - специалисты уже работают над его восстановлением