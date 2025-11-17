$42.060.00
16 ноября, 18:56 • 13463 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 26900 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 25297 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 50015 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 29287 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 35726 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 48697 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45335 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42323 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53332 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет

Киев • УНН

 • 5134 просмотра

Число погибших в результате ночного ракетного удара РФ по Балаклее Харьковской области возросло до трех, еще 10 человек ранены, среди них дети. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.

Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет

Число погибших в результате ночного ракетного удара РФ по городу Балаклея Харьковской области возросло до трех. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.

Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение

- уточнил Карабанов.

Он констатировал, что вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.

"На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы", - добавил глава Балаклейской ГВА.

Напомним

российские войска в ночь на 17 ноября атаковали центральную часть Балаклеи на Харьковщине двумя ракетами. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Предварительно сообщалось о гибели одного человека и пятерых раненых, среди которых - 14-летняя девочка.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Харьковская область
Балаклия