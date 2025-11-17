Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет
Киев • УНН
Число погибших в результате ночного ракетного удара РФ по Балаклее Харьковской области возросло до трех, еще 10 человек ранены, среди них дети. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно.
Число погибших в результате ночного ракетного удара РФ по городу Балаклея Харьковской области возросло до трех. Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.
Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение
Он констатировал, что вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать.
"На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы", - добавил глава Балаклейской ГВА.
Напомним
российские войска в ночь на 17 ноября атаковали центральную часть Балаклеи на Харьковщине двумя ракетами. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Предварительно сообщалось о гибели одного человека и пятерых раненых, среди которых - 14-летняя девочка.
Оккупанты дроном ударили по автомобилю полицейских на Харьковщине: погиб правоохранитель15.11.25, 12:36 • 3610 просмотров