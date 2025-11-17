Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає
Київ • УНН
Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару рф по Балаклії Харківської області зросла до трьох, ще 10 осіб поранено, серед них діти. Дев'ять постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.
Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару рф по місту Балаклія Харківської області зросла до трьох. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ще 10 осіб зазнали поранень, серед них - діти 2011, 2007 та 2010 року народження.
Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування
Він констатував, що виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.
"На місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби", - додав голова Балаклійської МВА.
Нагадаємо
російські війська в ніч на 17 листопада атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Попередньо повідомлялося про загибель однієї людини, та п'ятеро поранених, серед яких- 14-річна дівчинка.
