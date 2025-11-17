Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає

$42.060.00
16 листопада, 18:56 • 14225 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 28564 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 26148 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51039 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 29735 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35857 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48810 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45357 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42343 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53352 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters16 листопада, 18:24 • 6782 перегляди
У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударомPhotoVideo16 листопада, 18:57 • 5732 перегляди
Британські вчені створили гель для відновлення емалі без фтору - дані дослідження16 листопада, 19:15 • 2846 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 4598 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 8960 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51044 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 51451 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 102604 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 87490 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 59662 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Скотт Бессент
Брітні Спірс
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Харків
Херсон
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 4622 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 30105 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 102604 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 38616 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 54199 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Фільм

Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає

Київ • УНН

 • 9012 перегляди

Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару рф по Балаклії Харківської області зросла до трьох, ще 10 осіб поранено, серед них діти. Дев'ять постраждалих госпіталізовано, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно.

Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає

Кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару рф по місту Балаклія Харківської області зросла до трьох. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ще 10 осіб зазнали поранень, серед них - діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування

- уточнив Карабанов.

Він констатував, що виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

"На місці продовжують працювати рятувальники, медики та екстрені служби", - додав голова Балаклійської МВА.

Нагадаємо

російські війська в ніч на 17 листопада атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Попередньо повідомлялося про загибель однієї людини, та п'ятеро поранених, серед яких- 14-річна дівчинка.

Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець15.11.25, 12:36 • 3626 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Харківська область
Балаклія