Атака РФ на Одесскую область 17 ноября: село в Румынии эвакуировали из-за угрозы взрыва судна со сжиженным газом

Жителей румынского села Плару эвакуировали из-за угрозы взрыва судна со сжиженным нефтяным газом, которое загорелось в порту Измаила в Одесской области после российской атаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Digi24.ro.

Подробности

По предварительным данным, россияне ударили по турецкому судну ORINDA, которое перевозило около 4000 т сжиженного газа. На корабле начался пожар.

Также сообщается, что просьба об эвакуации населения вблизи границы поступила румынам от украинской стороны

В сети появилось видео горящего судна.

Напомним

В результате российской атаки на энергетический объект ДТЭК в Одесской области 17 ноября 4 000 семей были переподключены по резервным схемам. В то же время еще 32 500 семей временно оказались без света, а ремонт потребует много времени.