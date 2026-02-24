СБУ задержала двух украинцев за регистрацию Starlink для оккупантов

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 13418 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 12990 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 12744 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 13560 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 13652 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 20992 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 39661 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30547 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 30122 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23675 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21
Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследование24 февраля, 02:58
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф07:05
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 13409 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 39071 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 59172 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 62536 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 155357 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 21319 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 19166 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 19973 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 72693 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70214 просмотра
Техника
Financial Times
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть

СБУ задержала двух украинцев за регистрацию Starlink для оккупантов

Киев • УНН

 • 666 просмотра

СБУ задержала двух жителей Измаила, которые за 30 долларов регистрировали Starlink для российских оккупантов. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

СБУ задержала двух украинцев за регистрацию Starlink для оккупантов

Служба безопасности задержала двух граждан Украины, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink для российских оккупантов, теперь им грозит пожизненное заключение, сообщили в СБУ, пишет УНН.

Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink. По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница.

- сообщили в СБУ.

Они попали "в поле зрения" рашистов через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков", указали в спецслужбе.

Как установило расследование, "представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями рф".

"Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ, как отмечается, "задержали обоих завербованных". Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага, добавили в спецслужбе.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление. Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам. Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Оккупанты ощутили отключение Starlink и ищут "аналоговнет", но тщетно - ГУР17.02.26, 17:03 • 3870 просмотров

Юлия Шрамко

