СБУ задержала двух украинцев за регистрацию Starlink для оккупантов
Киев • УНН
СБУ задержала двух жителей Измаила, которые за 30 долларов регистрировали Starlink для российских оккупантов. Им грозит пожизненное заключение за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.
Служба безопасности задержала двух граждан Украины, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink для российских оккупантов, теперь им грозит пожизненное заключение, сообщили в СБУ, пишет УНН.
Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink. По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница.
Они попали "в поле зрения" рашистов через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков", указали в спецслужбе.
Как установило расследование, "представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями рф".
"Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых", - сообщили в СБУ.
Сотрудники СБУ, как отмечается, "задержали обоих завербованных". Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага, добавили в спецслужбе.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление. Враг действует как напрямую – размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам. Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации.
