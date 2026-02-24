СБУ затримала двох українців за реєстрацію Starlink для окупантів
Київ • УНН
СБУ затримала двох жителів Ізмаїла, які за 30 доларів реєстрували Starlink для російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.
Служба безпеки затримала двох громадян України, які погодилися зареєструвати на себе Starlink для російських окупантів, тепер їм загрожує довічне увʼязнення, повідомили у СБУ, пише УНН.
Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink. За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка
Вони потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків", вказали у спецслужбі.
Як встановило розслідування, "представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками рф".
"Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних", - повідомили у СБУ.
Співробітники СБУ, як зазначається, "затримали обох завербованих". Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога, додали у спецслужбі.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин. Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.
