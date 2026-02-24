СБУ затримала двох українців за реєстрацію Starlink для окупантів

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
09:05 • 12414 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 12086 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 11921 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 12782 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 13066 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 20681 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 39404 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30472 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30049 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23623 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
79%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 13670 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 18506 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 7482 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 16015 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 6242 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 12424 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 38440 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 58595 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 61964 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 154764 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Лондон
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 20919 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 18764 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 19597 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 38046 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 72354 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Starlink

СБУ затримала двох українців за реєстрацію Starlink для окупантів

Київ • УНН

 • 0 перегляди

СБУ затримала двох жителів Ізмаїла, які за 30 доларів реєстрували Starlink для російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

СБУ затримала двох українців за реєстрацію Starlink для окупантів

Служба безпеки затримала двох громадян України, які погодилися зареєструвати на себе Starlink для російських окупантів, тепер їм загрожує довічне увʼязнення, повідомили у СБУ, пише УНН.

Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink. За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка

- повідомили у СБУ.

Вони потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків", вказали у спецслужбі.

Як встановило розслідування, "представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками рф".

"Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних", - повідомили у СБУ.

Співробітники СБУ, як зазначається, "затримали обох завербованих". Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога, додали у спецслужбі. 

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин. Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Окупанти відчули відключення Starlink і шукають "аналоговнєт", але марно - ГУР17.02.26, 17:03 • 3865 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Кібератака
російська пропаганда
Обшук
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Starlink
Одеська область
Служба безпеки України
Ізмаїл
Україна