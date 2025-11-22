Румыния поднимала F-16 из-за атаки РФ на Украину вблизи границы

$42.150.00
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Соединенные Штаты выдали лицензии Венгрии на строительство АЭС, финансируемой РФ
22 ноября, 00:29
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево
22 ноября, 01:45
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским
22 ноября, 03:32
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей
04:03
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"
04:20
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
21 ноября, 11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 09:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Государственная граница Украины
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
07:49
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
21 ноября, 09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
21 ноября, 06:32
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Хранитель

Румыния поднимала F-16 из-за атаки РФ на Украину вблизи границы

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Румыния подняла два истребителя F-16 ночью 21-22 ноября для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной. Это произошло после усиления атак РФ и обнаружения дронов в районе Измаила.

Румыния поднимала F-16 из-за атаки РФ на Украину вблизи границы

В Румынии ночью поднимали в воздух два истребителя F-16 на фоне атаки РФ на Украину вблизи границы, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в субботу, пишет УНН.

Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с авиабазы 86 для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных российской федерацией вблизи речной границы с Румынией

- сообщили в Минобороны Румынии.

В 01:33 по местному времени, как указано, "было отправлено сообщение Ro-Alert для севера уезда Тулча после усиления атак и обнаружения дронов в районе Измаила (Украина)".

"Вторжений дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, а самолет F-16 Fighting Falcon вернулся на авиабазу 86 Борча в 03:42 (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Министерство национальной обороны Румынии, как отмечается, "постоянно поддерживает высокий уровень бдительности и обеспечивает строгое наблюдение за национальным воздушным, морским и наземным пространством". "Мы постоянно контактируем с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и действуем решительно, чтобы гарантировать безопасность Румынии и восточного фланга НАТО", - сказано в сообщении.

рф атаковала паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, работа приостановлена: показали последствия22.11.25, 10:19 • 1238 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
НАТО
Измаил
Румыния
Украина
F-16 Fighting Falcon