Румыния поднимала F-16 из-за атаки РФ на Украину вблизи границы
Киев • УНН
Румыния подняла два истребителя F-16 ночью 21-22 ноября для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной. Это произошло после усиления атак РФ и обнаружения дронов в районе Измаила.
В Румынии ночью поднимали в воздух два истребителя F-16 на фоне атаки РФ на Украину вблизи границы, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии в субботу, пишет УНН.
Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с авиабазы 86 для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных российской федерацией вблизи речной границы с Румынией
В 01:33 по местному времени, как указано, "было отправлено сообщение Ro-Alert для севера уезда Тулча после усиления атак и обнаружения дронов в районе Измаила (Украина)".
"Вторжений дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, а самолет F-16 Fighting Falcon вернулся на авиабазу 86 Борча в 03:42 (по местному времени)", - говорится в сообщении.
Министерство национальной обороны Румынии, как отмечается, "постоянно поддерживает высокий уровень бдительности и обеспечивает строгое наблюдение за национальным воздушным, морским и наземным пространством". "Мы постоянно контактируем с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и действуем решительно, чтобы гарантировать безопасность Румынии и восточного фланга НАТО", - сказано в сообщении.
