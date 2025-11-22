$42.150.00
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 378 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 3606 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 18444 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 35450 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 32595 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 34539 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 30599 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 36371 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19635 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
Румунія піднімала F-16 через атаку рф на Україну поблизу кордону

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Румунія підняла два винищувачі F-16 вночі 21-22 листопада для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною. Це сталося після посилення атак рф та виявлення дронів в районі Ізмаїла.

Румунія піднімала F-16 через атаку рф на Україну поблизу кордону

У Румунії вночі піднімали у повітря два винищувачі F-16 на тлі атаки рф на Україну поблизу кордону, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у суботу, пише УНН.

Два винищувачі F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря в ніч з 21 на 22 листопада з авіабази 86 для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною в контексті атак, здійснених російською федерацією поблизу річкового кордону з Румунією

- повідомили у Міноборони Румунії.

О 01:33 за місцевим часом, як вказано, "було надіслано повідомлення Ro-Alert для півночі повіту Тулча після посилення атак та виявлення дронів в районі Ізмаїла (Україна)".

"Вторгнень дронів у повітряний простір Румунії не зафіксовано, а літак F-16 Fighting Falcon повернувся на авіабазу 86 Борча о 03:42 (за місцевим часом)", - ідеться у повідомленні.

Міністерство національної оборони Румунії, як зазначається, "постійно підтримує високий рівень пильності та забезпечує суворе спостереження за національним повітряним, морським та наземним простором". "Ми постійно контактуємо з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче, щоб гарантувати безпеку Румунії та східного флангу НАТО", - сказано у повідомленні.

Юлія Шрамко

