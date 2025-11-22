Румунія піднімала F-16 через атаку рф на Україну поблизу кордону
Київ • УНН
Румунія підняла два винищувачі F-16 вночі 21-22 листопада для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною. Це сталося після посилення атак рф та виявлення дронів в районі Ізмаїла.
У Румунії вночі піднімали у повітря два винищувачі F-16 на тлі атаки рф на Україну поблизу кордону, повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії у суботу, пише УНН.
Два винищувачі F-16 Fighting Falcon були підняті в повітря в ніч з 21 на 22 листопада з авіабази 86 для моніторингу повітряної обстановки на кордоні з Україною в контексті атак, здійснених російською федерацією поблизу річкового кордону з Румунією
О 01:33 за місцевим часом, як вказано, "було надіслано повідомлення Ro-Alert для півночі повіту Тулча після посилення атак та виявлення дронів в районі Ізмаїла (Україна)".
"Вторгнень дронів у повітряний простір Румунії не зафіксовано, а літак F-16 Fighting Falcon повернувся на авіабазу 86 Борча о 03:42 (за місцевим часом)", - ідеться у повідомленні.
Міністерство національної оборони Румунії, як зазначається, "постійно підтримує високий рівень пильності та забезпечує суворе спостереження за національним повітряним, морським та наземним простором". "Ми постійно контактуємо з нашими союзниками, обмінюємося оперативною інформацією в режимі реального часу та діємо рішуче, щоб гарантувати безпеку Румунії та східного флангу НАТО", - сказано у повідомленні.
рф атакувала поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, роботу призупинено: показали наслідки22.11.25, 10:19 • 1798 переглядiв