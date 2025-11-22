рф атакувала поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, роботу призупинено: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф по прикордонній та припортовій інфраструктурі пункту пропуску "Орлівка" тимчасово призупинено пропускні операції. Наразі тривають стабілізаційні та відновлювальні заходи.
росія вночі атакувала поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні України з Румунією, його роботу призупинено, повідомили у Держприкордонслужбі, показавши наслідки, пише УНН.
Через атаку поромного пункту пропуску "Орлівка" пропускні операції тимчасово призупинено. Сьогодні вночі російська федерація завдала удару по прикордонній та припортовій інфраструктурі пункту пропуску
Вказано, що "наразі здійснюються стабілізаційні та відновлювальні заходи".
Мандрівників закликали врахувати інформацію під час планування перетину державного кордону.
рф масовано атакувала Одещину, є постраждалі: показали наслідки22.11.25, 09:38 • 1420 переглядiв