21 листопада, 21:58 • 13911 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 27825 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 27659 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 30020 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 27285 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 32368 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18591 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18230 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17256 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 40532 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
рф масовано атакувала Одещину, є постраждалі: показали наслідки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Уночі ворог завдав масованого удару по півдню Одещини, пошкодивши цивільні об'єкти та 11 вантажних автомобілів. Двоє людей отримали поранення.

рф масовано атакувала Одещину, є постраждалі: показали наслідки

Одеська область уночі знову зазнала масованого удару рф, пошкодивши цивільні об'єкти, включаючи адміністративні будівлі, заклад громадського харчування та вантажні автомобілі, відомо про двох постраждалих людей, повідомили місцева влада, екстрені служби та правоохоронці, пише УНН.

Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попередньо, двоє людей постраждало

- написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Як уточнили в Одеській обласній прокуратурі, збройні сили рф атакували вночі один з районів Одеської області ударними безпілотниками.

Постраждалим, зі слів голови ОВА, надається необхідна медична допомога.

"Від ворожої атаки постраждали двоє цивільних осіб: 62-річний та 56-річний чоловіки. Їх доставили до лікарні", - уточнили у прокуратурі.

Як повідомив Кіпер, "попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення". Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів.

За даними прокуратури, зруйновано заклад громадського харчування. 

У ДСНС вказали, що в результаті влучання виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. 

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 89 зі 104 ворожих дронів знешкоджено22.11.25, 09:14 • 914 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Одеська область