рф масовано атакувала Одещину, є постраждалі: показали наслідки
Київ • УНН
Уночі ворог завдав масованого удару по півдню Одещини, пошкодивши цивільні об'єкти та 11 вантажних автомобілів. Двоє людей отримали поранення.
Одеська область уночі знову зазнала масованого удару рф, пошкодивши цивільні об'єкти, включаючи адміністративні будівлі, заклад громадського харчування та вантажні автомобілі, відомо про двох постраждалих людей, повідомили місцева влада, екстрені служби та правоохоронці, пише УНН.
Вночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини. Попередньо, двоє людей постраждало
Як уточнили в Одеській обласній прокуратурі, збройні сили рф атакували вночі один з районів Одеської області ударними безпілотниками.
Постраждалим, зі слів голови ОВА, надається необхідна медична допомога.
"Від ворожої атаки постраждали двоє цивільних осіб: 62-річний та 56-річний чоловіки. Їх доставили до лікарні", - уточнили у прокуратурі.
Як повідомив Кіпер, "попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення". Пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель. На автостоянці пошкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів.
За даними прокуратури, зруйновано заклад громадського харчування.
У ДСНС вказали, що в результаті влучання виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.
