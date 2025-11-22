$42.150.06
21 листопада, 21:58 • 13348 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 26673 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 27000 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 29404 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 26798 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 31826 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 18459 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18202 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17234 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 40127 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 31826 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 40127 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 38464 перегляди
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 89 зі 104 ворожих дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У ніч на 22 листопада росія здійснила атаку на Україну, використавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 104 ударні БпЛА. Сили ППО знешкодили 89 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 13 БпЛА та ракети.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 89 зі 104 ворожих дронів знешкоджено

росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою, а також 104 безпілотниками, 89 з яких знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Юлія Шрамко

