рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 89 зі 104 ворожих дронів знешкоджено
Київ • УНН
У ніч на 22 листопада росія здійснила атаку на Україну, використавши балістичну ракету «Іскандер-М» та 104 ударні БпЛА. Сили ППО знешкодили 89 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 13 БпЛА та ракети.
росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою, а також 104 безпілотниками, 89 з яких знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 листопада (з 19:00 21 листопада) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Чауда - ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьк, близько 65 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
