рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 89 из 104 вражеских дронов обезврежены
Киев • УНН
В ночь на 22 ноября россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету «Искандер-М» и 104 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 89 вражеских беспилотников, зафиксировано попадание 13 БПЛА и ракеты.
россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой, а также 104 беспилотниками, 89 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, и 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда - ВОТ АР Крым и ВОТ Донецк, около 65 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
