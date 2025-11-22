$42.150.00
ukenru
21 ноября, 21:58 • 16084 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 32238 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 30310 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 32541 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 29335 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34439 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19249 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 18429 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 17377 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 41929 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 34442 просмотра
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 89 из 104 вражеских дронов обезврежены

Киев • УНН

 • 2132 просмотра

В ночь на 22 ноября россия совершила атаку на Украину, использовав баллистическую ракету «Искандер-М» и 104 ударных БПЛА. Силы ПВО обезвредили 89 вражеских беспилотников, зафиксировано попадание 13 БПЛА и ракеты.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", 89 из 104 вражеских дронов обезврежены

россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой, а также 104 беспилотниками, 89 из которых обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым, и 104-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, – рф, Чауда - ВОТ АР Крым и ВОТ Донецк, около 65 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

250 боевых столкновений за сутки: ВСУ остановили 66 штурмов на Покровском направлении22.11.25, 09:00 • 1654 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Донецк