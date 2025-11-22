$42.150.00
250 боевых столкновений за сутки: ВСУ остановили 66 штурмов на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

В течение 21 ноября на фронте произошло 250 боевых столкновений, из них 66 штурмовых действий остановлено на Покровском направлении. Противник совершил 2 ракетных и 35 авиационных ударов, задействовав 3578 дронов-камикадзе.

250 боевых столкновений за сутки: ВСУ остановили 66 штурмов на Покровском направлении

В течение суток 21 ноября на российско-украинском фронте зафиксировали 250 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 08:00, передает УНН.

Детали

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 3843 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3578 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области

- отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровий Яр, Новый Мир, Шийковка, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки, противник 17 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил две наступательные действия вблизи Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополья, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиа и в направлениях населенных пунктов Новое Шахово, Ровное, Мирноград, Гришино и Новопавловка.

На Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороне, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополья и в направлении Затишья.

На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 222 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 74 единицы автомобильной техники оккупантов.

Напомним

российские войска продвигаются в центральную часть Покровска, обустраивая позиции и переходя к полноценной битве за город. ВСУ охотятся в районе железной дороги, однако фиксации групп пехоты указывают на угрозу для железнодорожного полотна.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина