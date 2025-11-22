рф массированно атаковала Одесскую область, есть пострадавшие: показали последствия
Киев • УНН
Ночью враг нанес массированный удар по югу Одесской области, повредив гражданские объекты и 11 грузовых автомобилей. Два человека получили ранения.
Одесская область ночью снова подверглась массированному удару рф, повредив гражданские объекты, включая административные здания, заведение общественного питания и грузовые автомобили, известно о двух пострадавших людях, сообщили местные власти, экстренные службы и правоохранители, пишет УНН.
Ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области. Предварительно, два человека пострадали
Как уточнили в Одесской областной прокуратуре, вооруженные силы рф атаковали ночью один из районов Одесской области ударными беспилотниками.
Пострадавшим, по словам главы ОВА, оказывается необходимая медицинская помощь.
"От вражеской атаки пострадали двое гражданских лиц: 62-летний и 56-летний мужчины. Их доставили в больницу", - уточнили в прокуратуре.
Как сообщил Кипер, "несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения". Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей.
По данным прокуратуры, разрушено заведение общественного питания.
В ГСЧС указали, что в результате попадания возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
