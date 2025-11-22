рф атаковала паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, работа приостановлена: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ по приграничной и припортовой инфраструктуре пункта пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции. В настоящее время продолжаются стабилизационные и восстановительные мероприятия.
россия ночью атаковала паромный пункт пропуска "Орловка" на границе Украины с Румынией, его работа приостановлена, сообщили в Госпогранслужбе, показав последствия, пишет УНН.
Из-за атаки паромного пункта пропуска "Орловка" пропускные операции временно приостановлены. Сегодня ночью российская федерация нанесла удар по пограничной и припортовой инфраструктуре пункта пропуска
Указано, что "сейчас осуществляются стабилизационные и восстановительные мероприятия".
Путешественников призвали учесть информацию при планировании пересечения государственной границы.
рф массированно атаковала Одесскую область, есть пострадавшие: показали последствия22.11.25, 09:38 • 1552 просмотра