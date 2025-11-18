Пожар на судне в Измаиле, где загорелось оборудование для перекачки газа, потушен

$42.070.02
08:43
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной
18 ноября, 01:39
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять
18 ноября, 01:59
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие
18 ноября, 02:25
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск
03:19
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб
05:44
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 07:00
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Харьковская область
Донецкая область
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении
17 ноября, 13:40
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety
17 ноября, 09:03
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру
17 ноября, 08:31
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летие
16 ноября, 21:02
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство
14 ноября, 16:53
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Пожар на судне в Измаиле, где загорелось оборудование для перекачки газа, потушен

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Пожар на гражданском судне в порту Измаил, возникший после ночной атаки рф, полностью ликвидирован. Оперативный штаб оценивает масштабы разрушений и планирует дальнейшие шаги по восстановлению инфраструктуры.

Пожар на судне в Измаиле, где загорелось оборудование для перекачки газа, потушен

Пожар на гражданском судне, вспыхнувший после ночной атаки РФ на порт Измаил в ночь с 16 на 17, полностью ликвидирован. На месте работает оперативный штаб, который оценивает масштабы разрушений и планирует дальнейшие шаги реагирования. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оперативный штаб продолжает работу. Специалисты оценивают состояние объекта и определяют дальнейшие шаги реагирования. Одновременно в порту продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела и полноценному восстановлению работы инфраструктуры.

Россия ежедневно осуществляет террор против гражданского населения Украины. Страдает критическая и гражданская инфраструктура, логистика. Каждый удар, направленный на украинские порты, — это попытка страны-агрессора не только нанести ущерб нашей инфраструктуре, но и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

- говорится в сообщении.

Напомним

После ночной атаки РФ в ночь с 16 на 17 на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. На месте работает оперативный штаб, эвакуация населения не требуется.

Ольга Розгон

Общество
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Измаил
Украина