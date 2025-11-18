Пожар на судне в Измаиле, где загорелось оборудование для перекачки газа, потушен

Пожар на гражданском судне, вспыхнувший после ночной атаки РФ на порт Измаил в ночь с 16 на 17, полностью ликвидирован. На месте работает оперативный штаб, который оценивает масштабы разрушений и планирует дальнейшие шаги реагирования. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оперативный штаб продолжает работу. Специалисты оценивают состояние объекта и определяют дальнейшие шаги реагирования. Одновременно в порту продолжаются мероприятия по ликвидации последствий обстрела и полноценному восстановлению работы инфраструктуры.

Россия ежедневно осуществляет террор против гражданского населения Украины. Страдает критическая и гражданская инфраструктура, логистика. Каждый удар, направленный на украинские порты, — это попытка страны-агрессора не только нанести ущерб нашей инфраструктуре, но и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность. - говорится в сообщении.

Напомним

После ночной атаки РФ в ночь с 16 на 17 на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа на борту турецкого судна. На месте работает оперативный штаб, эвакуация населения не требуется.