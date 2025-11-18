Пожежу в порту Ізмаїл загасили, фахівці визначають масштаби руйнувань

Пожежу на цивільному судні, що спалахнула після нічної атаки рф на порт Ізмаїл у ніч з 16 на 17, повністю ліквідовано. На місці працює оперативний штаб, який оцінює масштаби руйнувань та планує подальші кроки реагування. Про це повідомляє Міністерства розвитку громад та територій України, пише УНН.

Зазначається, що оперативний штаб продовжує роботу. Фахівці оцінюють стан об’єкта та визначають подальші кроки реагування. Одночасно в порту тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та повноцінного відновлення роботи інфраструктури.

росія щодня здійснює терор проти цивільного населення України. Страждає критична та цивільна інфраструктура, логістика. Кожен удар спрямований на українські порти - намагання країни-агресора не лише завдати шкоди нашій інфраструктурі, а й ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку