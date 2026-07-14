В Одесской области мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейского
Киев • УНН
46-летнего мужчину признали виновным в убийстве полицейского и покушении на убийство двух лиц. Инцидент произошел в августе 2025 года в Измаильском районе.
В Одесской области вынесли приговор 46-летнему мужчине по обвинению в убийстве полицейского, а также в покушении на убийство двух лиц и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Подозреваемый признал вину лишь в части незаконного обращения с оружием. В то же время прокуроры доказали его причастность к нападению на правоохранителей и убийству одного из них совокупностью собранных доказательств.
Следствие установило, что в 2014 году мужчина приобрел в Измаиле травматический револьвер калибра 9 мм, который впоследствии переделал в огнестрельное оружие.
Также он самостоятельно изготовил 13 патронов, пригодных для стрельбы из этого револьвера. Оружие и боеприпасы без предусмотренного законом разрешения он хранил дома.
В августе 2025 года мужчина ехал на мопеде по полевой дороге в одном из сёл Измаильского района. Навстречу двигался экипаж патрульной полиции. Поскольку водитель управлял мопедом без мотошлема, полицейские потребовали от него остановиться. Мужчина проигнорировал это требование, развернулся и попытался скрыться, однако не справился с управлением и упал. Когда полицейские подъехали к нему, он достал револьвер и открыл огонь по служебному автомобилю. После этого он обошёл автомобиль и выстрелил в одного из правоохранителей. Полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего. После этого другой правоохранитель задержал его
Раненого полицейского спасти не удалось - он умер в больнице.
Задержанного мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о покушении на умышленное убийство двух или более лиц, незаконном обращении с оружием, незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
Санкция статей предусматривает длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.
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