В Одесской области мужчина жестоко избил военного металлической палкой - полиция начала расследование
Киев • УНН
В курортном поселке Затока неизвестный избил военнослужащего металлической палкой за просьбу выключить российскую музыку. Пострадавший госпитализирован, полиция открыла уголовное производство.
Полицейские начали уголовное производство по факту избиения военнослужащего, которое произошло на одной из баз отдыха в курортном поселке Затока. Потерпевший госпитализирован с телесными повреждениями. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.
Детали
Полицейские начали уголовное производство по факту избиения военного. Событие произошло на прошлой неделе вечером на одной из баз отдыха в курортном поселке Затока.
Предварительно установлено, что в ходе конфликта, возникшего между военным и другим отдыхающим, последний бросился в драку и избил военнослужащего металлической палкой по голове. Потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован
По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Согласно предварительным данным, характер телесных повреждений и степень их тяжести будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.
В то же время, по информации местных СМИ, 4 июля в Затоке на территории гостиницы неизвестный мужчина жестоко избил действующего военного и ветерана АТО Сергея Пигуру из-за того, что последний попросил выключить российскую музыку. Об этом якобы рассказала жена пострадавшего. После замечания нападавший ударил военного электропечкой, а затем металлической арматурой. Кроме того, потом начал его душить. По имеющимся данным, все события видели двое малолетних детей супругов. Женщина утверждает, что нападавший ранее фигурировал в уголовных производствах.
В настоящее время, по информации полиции, продолжается досудебное расследование инцидента, а все обстоятельства устанавливаются.
Напомним
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