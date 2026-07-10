В Одесской области мужчина жестоко избил военного металлической палкой - полиция начала расследование

Полицейские начали уголовное производство по факту избиения военнослужащего, которое произошло на одной из баз отдыха в курортном поселке Затока. Потерпевший госпитализирован с телесными повреждениями. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области.

Детали

Полицейские начали уголовное производство по факту избиения военного. Событие произошло на прошлой неделе вечером на одной из баз отдыха в курортном поселке Затока.

Предварительно установлено, что в ходе конфликта, возникшего между военным и другим отдыхающим, последний бросился в драку и избил военнослужащего металлической палкой по голове. Потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован - говорится в сообщении полиции.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Согласно предварительным данным, характер телесных повреждений и степень их тяжести будут устанавливать судебно-медицинские эксперты.

В то же время, по информации местных СМИ, 4 июля в Затоке на территории гостиницы неизвестный мужчина жестоко избил действующего военного и ветерана АТО Сергея Пигуру из-за того, что последний попросил выключить российскую музыку. Об этом якобы рассказала жена пострадавшего. После замечания нападавший ударил военного электропечкой, а затем металлической арматурой. Кроме того, потом начал его душить. По имеющимся данным, все события видели двое малолетних детей супругов. Женщина утверждает, что нападавший ранее фигурировал в уголовных производствах.

В настоящее время, по информации полиции, продолжается досудебное расследование инцидента, а все обстоятельства устанавливаются.

Напомним

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