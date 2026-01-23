Микроавтобус с 15 пассажирами слетел в кювет на трассе Одесса-Рени: шесть человек оказались в больнице
На трассе Одесса-Рени микроавтобус "Ford Transit" с 15 пассажирами перевернулся в кювет. Шесть пассажиров госпитализированы, водитель был трезв.
На трассе Одесса-Рени микроавтобус с 15 пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП шестеро пассажиров оказались в больнице, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Автопроисшествие произошло сегодня, 23 января, на трассе Одесса – Рени, возле села Кирнички.
Правоохранители предварительно установили, что 44-летний водитель микроавтобуса "Ford Transit", двигаясь в направлении города Измаил с пятнадцатью пассажирами, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены шестеро пассажиров в возрасте от 27 до 48 лет. Остальные граждане не пострадали.
Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.