Микроавтобус с 15 пассажирами слетел в кювет на трассе Одесса-Рени: шесть человек оказались в больнице

На трассе Одесса-Рени микроавтобус с 15 пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП шестеро пассажиров оказались в больнице, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 23 января, на трассе Одесса – Рени, возле села Кирнички.

Правоохранители предварительно установили, что 44-летний водитель микроавтобуса "Ford Transit", двигаясь в направлении города Измаил с пятнадцатью пассажирами, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены шестеро пассажиров в возрасте от 27 до 48 лет. Остальные граждане не пострадали.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он трезв.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.