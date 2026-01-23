Мікроавтобус з 15 пасажирами злетів у кювет на трасі Одеса-Рені: шестеро людей опинились в лікарні

На трасі Одеса-Рені мікроавтобус із 15-ма пасажирами злетів у кювет. У результаті ДТП шестеро пасажирів опинились у лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Автопригода сталася сьогодні, 23 січня, на трасі Одеса – Рені, біля села Кирнички.

Правоохоронці попередньо встановили, що 44-річний водій мікроавтобуса "Ford Transit", рухаючись у напрямку міста Ізмаїл з п’ятнадцятьма пасажирами, не обрав безпечної швидкості та допустив перекидання транспортного засобу у кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні були доставлені шестеро пасажирів віком від 27-ми до 48-ми років. Інші громадяни не постраждали.

Перевірка керманича на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.