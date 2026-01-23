$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 3658 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 8164 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 18229 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18921 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16485 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23791 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49741 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21637 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24511 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Мікроавтобус з 15 пасажирами злетів у кювет на трасі Одеса-Рені: шестеро людей опинились в лікарні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На трасі Одеса-Рені мікроавтобус "Ford Transit" з 15 пасажирами перекинувся у кювет. Шестеро пасажирів госпіталізовано, водій був тверезий.

Мікроавтобус з 15 пасажирами злетів у кювет на трасі Одеса-Рені: шестеро людей опинились в лікарні

На трасі Одеса-Рені мікроавтобус із 15-ма пасажирами злетів у кювет. У результаті ДТП шестеро пасажирів опинились у лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Автопригода сталася сьогодні, 23 січня, на трасі Одеса – Рені, біля села Кирнички.

Правоохоронці попередньо встановили, що 44-річний водій мікроавтобуса "Ford Transit", рухаючись у напрямку міста Ізмаїл з п’ятнадцятьма пасажирами, не обрав безпечної швидкості та допустив перекидання транспортного засобу у кювет.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні були доставлені шестеро пасажирів віком від 27-ми до 48-ми років. Інші громадяни не постраждали.

На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя14.01.26, 01:03 • 15707 переглядiв

Перевірка керманича на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Ізмаїл
Одеса