На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 10608 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 12689 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 17209 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 20270 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 30604 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23379 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26948 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33934 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49894 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37619 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.8м/с
85%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 14905 перегляди
Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13 січня, 14:32 • 4680 перегляди
Допомога вже на підході: Трамп закликав протестувальників в Ірані "захоплювати свої інституції"Photo13 січня, 15:04 • 3132 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 11600 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні13 січня, 16:58 • 9086 перегляди
Публікації
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 10606 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 30601 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 32270 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 65805 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 60707 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 11611 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 47774 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 41592 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 46680 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 48344 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя

Київ • УНН

 • 226 перегляди

У Кременці після ДТП сталася бійка між водіями. 41-річний військовослужбовець ЗСУ отримав травми обличчя.

На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя

У Кременці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець. Про це повідомляє Нацполіція Тернопільщини, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що події передувала дорожньо-транспортна пригода, в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.

Потерпілий - 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя. Поліцейські встановили, що потерпілого побили жителі Кременця

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Відповідно до висновків експертиз та встановлення всіх обставин події правоохоронці нададуть правову оцінку діям правопорушників.

Нагадаємо

У Львові жінка використала перцевий балончик проти ветерана війни Андрія Кулька, який був у російському полоні майже два роки. Інцидент стався через прохання викинути сміття, яке жінка складувала у під'їзді.

На Одещині військові ТЦК вчинили бійку з поліцейським, за побиття офіцера отримали підозру - поліція18.12.25, 14:26 • 3856 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Національна поліція України
Збройні сили України