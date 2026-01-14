На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя
Київ • УНН
У Кременці після ДТП сталася бійка між водіями. 41-річний військовослужбовець ЗСУ отримав травми обличчя.
У Кременці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець. Про це повідомляє Нацполіція Тернопільщини, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що події передувала дорожньо-транспортна пригода, в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. У аварії ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.
Потерпілий - 41-річний житель Києва, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя. Поліцейські встановили, що потерпілого побили жителі Кременця
Вказується, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Відповідно до висновків експертиз та встановлення всіх обставин події правоохоронці нададуть правову оцінку діям правопорушників.
