Залила “перцем” ветерана, який 21 місяць був у полоні рф через прохання викинути сміття з під'їзду: деталі скандалу у Львові

У Львові жінка застосувала перцевий балончик проти ветерана війни Андрія Кулька, який був в російському полоні майже два роки. Причина - прохання викинути пакети сміття, яке жінка складувала у під’їзді багатоквартирного будинку біля своїх дверей. Про це написав товариш ветерана у соцмережі Інстаграм, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, інцидент стався 4 січня близько 01:10. Причиною конфлікту стало сміття, яке сусідка, за його словами, виставила на сходову клітку.

У коридорі перебували чотири пакети зі сміттям, що спричинило різкий неприємний запах.

Андрій разом із нареченою написали та приклеїли оголошення з проханням прибрати сміття. Після цього, за словами чоловіка, сусідка повернулася додому, почала голосно стукати у двері, після чого між ними виникла словесна перепалка.

Кілька разів обізвала мене маріупольським москалем, стверджувала, що я не перебував насправді у полоні, бо в мене є ноги руки. І взагалі, "Чому я не воюю"? Пізніше почала мені погрожувати, що зробить мені щось, коли побачить на власні очі. Я відкрив двері і вона дуже неочікувано і раптово запшикала мені перцем в очі. Ця людина є неадекватною, знущається над собаками, з якими живе - каже ветеран.

Андрій Кулько є ветераном російсько-української війни, захисником Маріуполя та провів 21 місяць у російському полоні, йдеться у дописі.

Особина чітко знала, що Андрій ветеран і був в полоні, й постійно бере участь в акціях по військовополонених знала, що досі проходить психологічну реабілітацію й адаптацію погрожувала й застосувала насилля, і порушила приватність молодої сімʼї - пише Тарас Репицький, товариш Андрія.

Увага, відео 18+!!!

Натомість, жінка, котра застосувала перцевий балончик стверджує, що ветеран ображав її гідність.

Оце, перепрошую "військовий ветеран" по сусідству насмілився до мене дівчини посилати мене! Це по чоловічому? По військовому? Як ви думаєте, людоньки? Я йому по очам перцевим балончиком дала, щоб знав як відкривати рот до дівчини і посилати! Дивіться на весь світ, людоньки! Натравив на мене своїх друзів, ***, і просто друзів, щоб мені ганебні коменти писали, як жалюгідно і по дитячому цікаво чи знають як він посилає жінок! В мене багато військових гідних чоловіків і так себе не поводяться. Що на то скажете?! - написала жінка у сторіс.

Крім того, вона стверджує, що перебуває у родинних зв’язках з нареченою Андрія.

Щоб ви знали: вони і є родина це хлопець моєї племінниці які поводяться неадекватно - наголосила жінка.

А також, наголосила у сторіз й про те, що Андрій з нареченою та їхні друзі нібито "вирішили помститися" жінці, прикріпивши скріншот з гнівними коментарями під дописом Тараса Репицького та Андрія Кулька, натякаючи, що коментарі не правдиві.

Гляньте які в нас культурні люди не знаючи правди, що пишуть! Бо племінниця і її хлопець з друзям вирішили мені помститися за балончик... Але я жінка і жодний чоловік гідний і військовий ніколи не буде посилати Що я мовчала і поганими словами не розкидувалася, але за погані слова я покарала балончиком. I це справедливість - додала вона.

Допис Андрія Кулька та Тараса Репицького швидко набув розголосу. У коментарях люди реагують по-різному: хтось гнівається - хтось співчуває, а хтось - дивується.

Ганьба їй!! Просто ганьба!! Я корінна львів’янка і мені соромно, що в моєму рідному місті хтось собі таке дозоляє! - пише користувачка.

Після того, що ти пережив та зробив для інших, таке ставлення особливо боляче - написала інша користувачка.

Оце родичка, той випадок, коли треба було звивини коригувати - додала ще одна користувачка.

Поліція відкрила кримінальне провадження після звернення Андрія Кулька щодо словесного конфлікту із сусідкою та застосування газового балончика.

4 січня до поліції звернувся 26-річний львів'янин. Він повідомив про те, що близько першої години ночі мав конфлікт зі своєю сусідкою на сходовій клітинці одного з багатоквартирних будинків, розташованій по вулиці Липи. Конфлікт був словесний, не бійка - за його словами, жінка розпалила йому в обличчя газовий балончик. Відкрито провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) - кажуть у поліції.

Наразі триває досудове розслідування, призначені відповідні експертизи, а всі обставини події встановлюються. Остаточна правова оцінка буде надана за їх результатами.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який стріляв під час бійки поблизу Бессарабської площі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.