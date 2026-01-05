Залила “перцем” ветерана, который 21 месяц был в плену рф из-за просьбы выбросить мусор из подъезда: детали скандала во Львове

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 2464 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 10455 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 12362 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 18240 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 29147 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 84141 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 64180 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 89563 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96070 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67122 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 56626 просмотра
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto09:55 • 14413 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 19254 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 9194 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 18347 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 10455 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 18368 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 84141 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 150109 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 167551 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Кирилл Буданов
Блогеры
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 48463 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 43220 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 41074 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 49342 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 94636 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Залила “перцем” ветерана, который 21 месяц был в плену рф из-за просьбы выбросить мусор из подъезда: детали скандала во Львове

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во Львове женщина использовала перцовый баллончик против ветерана войны Андрея Кулька, который был в российском плену почти два года. Инцидент произошел из-за просьбы выбросить мусор, который женщина складировала в подъезде.

Залила “перцем” ветерана, который 21 месяц был в плену рф из-за просьбы выбросить мусор из подъезда: детали скандала во Львове

Во Львове женщина применила перцовый баллончик против ветерана войны Андрея Кулько, который находился в российском плену почти два года. Причина - просьба выбросить пакеты мусора, которые женщина складировала в подъезде многоквартирного дома возле своих дверей. Об этом написал товарищ ветерана в соцсети Инстаграм, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, инцидент произошел 4 января около 01:10. Причиной конфликта стал мусор, который соседка, по его словам, выставила на лестничную клетку.

В коридоре находились четыре пакета с мусором, что вызвало резкий неприятный запах.

Андрей вместе с невестой написали и приклеили объявление с просьбой убрать мусор. После этого, по словам мужчины, соседка вернулась домой, начала громко стучать в дверь, после чего между ними возникла словесная перепалка.

Несколько раз обозвала меня мариупольским москалем, утверждала, что я не находился на самом деле в плену, потому что у меня есть ноги руки. И вообще, "Почему я не воюю"? Позже начала мне угрожать, что сделает мне что-то, когда увидит своими глазами. Я открыл дверь и она очень неожиданно и внезапно запшикала мне перцем в глаза. Этот человек неадекватен, издевается над собаками, с которыми живет

- говорит ветеран.

Андрей Кулько является ветераном российско-украинской войны, защитником Мариуполя и провел 21 месяц в российском плену, говорится в сообщении.

Особа четко знала, что Андрей ветеран и был в плену, и постоянно участвует в акциях по военнопленным, знала, что до сих пор проходит психологическую реабилитацию и адаптацию, угрожала и применила насилие, и нарушила приватность молодой семьи

- пишет Тарас Репицкий, товарищ Андрея.

Внимание, видео 18+!!!

В то же время, женщина, применившая перцовый баллончик, утверждает, что ветеран оскорблял ее достоинство.

Вот, извините, "военный ветеран" по соседству осмелился ко мне, девушке, посылать меня! Это по-мужски? По-военному? Как вы думаете, люди? Я ему по глазам перцовым баллончиком дала, чтобы знал, как открывать рот к девушке и посылать! Смотрите на весь мир, люди! Натравил на меня своих друзей, ***, и просто друзей, чтобы мне позорные комменты писали, как жалко и по-детски интересно, знают ли они, как он посылает женщин! У меня много военных достойных мужчин, и так себя не ведут. Что на это скажете?!

 - написала женщина в сторис.

Кроме того, она утверждает, что состоит в родственных связях с невестой Андрея.

Чтобы вы знали: они и есть семья, это парень моей племянницы, которые ведут себя неадекватно

 - подчеркнула женщина.

А также, подчеркнула в сторис и то, что Андрей с невестой и их друзья якобы "решили отомстить" женщине, прикрепив скриншот с гневными комментариями под постом Тараса Репицкого и Андрея Кулько, намекая, что комментарии не правдивы.

Посмотрите, какие у нас культурные люди, не зная правды, что пишут! Потому что племянница и ее парень с друзьями решили мне отомстить за баллончик... Но я женщина, и ни один мужчина достойный и военный никогда не будет посылать. Что я молчала и плохими словами не разбрасывалась, но за плохие слова я наказала баллончиком. И это справедливость

 - добавила она.

Сообщение Андрея Кулько и Тараса Репицкого быстро получило огласку. В комментариях люди реагируют по-разному: кто-то гневается - кто-то сочувствует, а кто-то - удивляется.

Позор ей!! Просто позор!! Я коренная львовянка и мне стыдно, что в моем родном городе кто-то себе такое позволяет!

- пишет пользовательница.

После того, что ты пережил и сделал для других, такое отношение особенно больно

- написала другая пользовательница.

Вот родственница, тот случай, когда нужно было извилины корректировать

- добавила еще одна пользовательница.

Полиция открыла уголовное производство после обращения Андрея Кулько относительно словесного конфликта с соседкой и применения газового баллончика.

4 января в полицию обратился 26-летний львовянин. Он сообщил о том, что около часа ночи имел конфликт со своей соседкой на лестничной клетке одного из многоквартирных домов, расположенном по улице Липы. Конфликт был словесный, не драка - по его словам, женщина распылила ему в лицо газовый баллончик. Открыто производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение)

- говорят в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, а все обстоятельства происшествия устанавливаются. Окончательная правовая оценка будет дана по их результатам.

Напомним

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Национальная полиция Украины
Мариуполь
Львов