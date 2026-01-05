Залила “перцем” ветерана, который 21 месяц был в плену рф из-за просьбы выбросить мусор из подъезда: детали скандала во Львове

Во Львове женщина применила перцовый баллончик против ветерана войны Андрея Кулько, который находился в российском плену почти два года. Причина - просьба выбросить пакеты мусора, которые женщина складировала в подъезде многоквартирного дома возле своих дверей. Об этом написал товарищ ветерана в соцсети Инстаграм, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, инцидент произошел 4 января около 01:10. Причиной конфликта стал мусор, который соседка, по его словам, выставила на лестничную клетку.

В коридоре находились четыре пакета с мусором, что вызвало резкий неприятный запах.

Андрей вместе с невестой написали и приклеили объявление с просьбой убрать мусор. После этого, по словам мужчины, соседка вернулась домой, начала громко стучать в дверь, после чего между ними возникла словесная перепалка.

Несколько раз обозвала меня мариупольским москалем, утверждала, что я не находился на самом деле в плену, потому что у меня есть ноги руки. И вообще, "Почему я не воюю"? Позже начала мне угрожать, что сделает мне что-то, когда увидит своими глазами. Я открыл дверь и она очень неожиданно и внезапно запшикала мне перцем в глаза. Этот человек неадекватен, издевается над собаками, с которыми живет - говорит ветеран.

Андрей Кулько является ветераном российско-украинской войны, защитником Мариуполя и провел 21 месяц в российском плену, говорится в сообщении.

Особа четко знала, что Андрей ветеран и был в плену, и постоянно участвует в акциях по военнопленным, знала, что до сих пор проходит психологическую реабилитацию и адаптацию, угрожала и применила насилие, и нарушила приватность молодой семьи - пишет Тарас Репицкий, товарищ Андрея.

Внимание, видео 18+!!!

В то же время, женщина, применившая перцовый баллончик, утверждает, что ветеран оскорблял ее достоинство.

Вот, извините, "военный ветеран" по соседству осмелился ко мне, девушке, посылать меня! Это по-мужски? По-военному? Как вы думаете, люди? Я ему по глазам перцовым баллончиком дала, чтобы знал, как открывать рот к девушке и посылать! Смотрите на весь мир, люди! Натравил на меня своих друзей, ***, и просто друзей, чтобы мне позорные комменты писали, как жалко и по-детски интересно, знают ли они, как он посылает женщин! У меня много военных достойных мужчин, и так себя не ведут. Что на это скажете?! - написала женщина в сторис.

Кроме того, она утверждает, что состоит в родственных связях с невестой Андрея.

Чтобы вы знали: они и есть семья, это парень моей племянницы, которые ведут себя неадекватно - подчеркнула женщина.

А также, подчеркнула в сторис и то, что Андрей с невестой и их друзья якобы "решили отомстить" женщине, прикрепив скриншот с гневными комментариями под постом Тараса Репицкого и Андрея Кулько, намекая, что комментарии не правдивы.

Посмотрите, какие у нас культурные люди, не зная правды, что пишут! Потому что племянница и ее парень с друзьями решили мне отомстить за баллончик... Но я женщина, и ни один мужчина достойный и военный никогда не будет посылать. Что я молчала и плохими словами не разбрасывалась, но за плохие слова я наказала баллончиком. И это справедливость - добавила она.

Сообщение Андрея Кулько и Тараса Репицкого быстро получило огласку. В комментариях люди реагируют по-разному: кто-то гневается - кто-то сочувствует, а кто-то - удивляется.

Позор ей!! Просто позор!! Я коренная львовянка и мне стыдно, что в моем родном городе кто-то себе такое позволяет! - пишет пользовательница.

После того, что ты пережил и сделал для других, такое отношение особенно больно - написала другая пользовательница.

Вот родственница, тот случай, когда нужно было извилины корректировать - добавила еще одна пользовательница.

Полиция открыла уголовное производство после обращения Андрея Кулько относительно словесного конфликта с соседкой и применения газового баллончика.

4 января в полицию обратился 26-летний львовянин. Он сообщил о том, что около часа ночи имел конфликт со своей соседкой на лестничной клетке одного из многоквартирных домов, расположенном по улице Липы. Конфликт был словесный, не драка - по его словам, женщина распылила ему в лицо газовый баллончик. Открыто производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) - говорят в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, а все обстоятельства происшествия устанавливаются. Окончательная правовая оценка будет дана по их результатам.

Напомним

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который стрелял во время драки возле Бессарабской площади. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство с применением огнестрельного оружия.