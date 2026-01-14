В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица
Киев • УНН
В Кременце после ДТП произошла драка между водителями. 41-летний военнослужащий ВСУ получил травмы лица.
В Кременце Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось дракой между водителями. В результате пострадал военнослужащий. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что события предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. В аварии никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.
Пострадавший - 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица. Полицейские установили, что пострадавшего избили жители Кременца
Указывается, что по данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). В соответствии с выводами экспертиз и установления всех обстоятельств происшествия правоохранители дадут правовую оценку действиям правонарушителей.
