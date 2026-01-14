$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
13 января, 17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица

Киев • УНН

 • 264 просмотра

В Кременце после ДТП произошла драка между водителями. 41-летний военнослужащий ВСУ получил травмы лица.

В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица

В Кременце Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось дракой между водителями. В результате пострадал военнослужащий. Об этом сообщает Нацполиция Тернопольщины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что события предшествовало дорожно-транспортное происшествие, в котором не разминулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл. В аварии никто не пострадал, но между водителями возник конфликт, во время которого водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля.

Пострадавший - 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица. Полицейские установили, что пострадавшего избили жители Кременца

- говорится в сообщении.

Указывается, что по данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). В соответствии с выводами экспертиз и установления всех обстоятельств происшествия правоохранители дадут правовую оценку действиям правонарушителей.

Напомним

Во Львове женщина использовала перцовый баллончик против ветерана войны Андрея Кулько, который был в российском плену почти два года. Инцидент произошел из-за просьбы выбросить мусор, который женщина складировала в подъезде.

В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция18.12.25, 14:26 • 3856 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины