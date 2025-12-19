$42.340.00
19 декабря, 15:48 • 12936 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 24353 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 22641 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 41028 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 31877 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 18086 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18766 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 14018 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 29238 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11707 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Свириденко: Роста цен на топливо из-за российского удара по мосту в Одесской области не будет

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Правительство Украины оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживая альтернативные маршруты сообщения. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируются, а работа бизнеса поддерживается, уверяют в Кабинете министров.

Свириденко: Роста цен на топливо из-за российского удара по мосту в Одесской области не будет

Правительство оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживает альтернативные маршруты сообщения и координирует действия всех служб. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируют, а работу бизнеса поддерживают. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

В Кабинете министров Украины уверяют, что регион не останется в изоляции. Самый главный вопрос – ресурсы. Чиновники гарантируют, что дефицита не будет.

По словам Свириденко, ценовых колебаний не допустят. Стоимость горючего останется стабильной. Гуманитарная ситуация под контролем – область имеет все необходимые запасы.

Регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Ценовых колебаний, в частности роста стоимости горючего, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем

- говорится в сообщении Свириденко.

По ее словам, сейчас обеспечивается максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона.

Упрощаем условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса

- добавила премьер-министр Украины.

Координацию всех служб поручили вице-премьер-министру Алексею Кулебе. Также Киев согласовывает свои действия с международными партнерами, ведь логистика Одесской области важна для экспорта.

Транспортный коллапс на границе в Одесской области: какие пункты пропуска доступны для грузовиков и автобусов, а какие уже перегружены19.12.25, 17:56 • 2710 просмотров

Напомним

После атаки на мост в районе Маяков в Одесской области, власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это касается пассажирских и грузовых перевозок, а также транзитных потоков, с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорог.

Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска19.12.25, 16:28 • 3682 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Измаил
Украина
Одесса