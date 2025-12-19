Свириденко: Роста цен на топливо из-за российского удара по мосту в Одесской области не будет
Правительство Украины оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживая альтернативные маршруты сообщения. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируются, а работа бизнеса поддерживается, уверяют в Кабинете министров.
Правительство оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживает альтернативные маршруты сообщения и координирует действия всех служб. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируют, а работу бизнеса поддерживают. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Подробности
В Кабинете министров Украины уверяют, что регион не останется в изоляции. Самый главный вопрос – ресурсы. Чиновники гарантируют, что дефицита не будет.
По словам Свириденко, ценовых колебаний не допустят. Стоимость горючего останется стабильной. Гуманитарная ситуация под контролем – область имеет все необходимые запасы.
По ее словам, сейчас обеспечивается максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона.
Упрощаем условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта. Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса
Координацию всех служб поручили вице-премьер-министру Алексею Кулебе. Также Киев согласовывает свои действия с международными партнерами, ведь логистика Одесской области важна для экспорта.
Напомним
После атаки на мост в районе Маяков в Одесской области, власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это касается пассажирских и грузовых перевозок, а также транзитных потоков, с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорог.
