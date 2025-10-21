Суд розпочав обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режимі
Київ • УНН
У Печерському районному суді Києва розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Розгляд клопотання відбувається в закритому режимі.
У Печерському районному суді Києва розпочалось засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому художньому керівнику Київського академічного Молодого театру та викладачу КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого підозрюють у сексуальному насильстві, передає УНН.
Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу проходить у закритому режимі.
Прокуратура повідомляла, що наполягатиме на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Контекст
Сьогодні, 21 жовтня у колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса правоохоронці проводили обшуки.
Згодом Білоусу було повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
У чому звинувачують Білоуса
Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.
У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.
У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.
Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.
Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.
Сам Білоус усі звинувачення відкидає.