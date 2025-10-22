$41.740.01
Суд продовжив обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режимі

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Печерський районний суд Києва розглядає клопотання про запобіжний захід для колишнього художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, підозрюваного у сексуальному насильстві. Прокуратура наполягає на триманні під вартою без можливості застави.

Суд продовжив обрання запобіжного заходу режисеру Білоусу у закритому режимі

Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу до колишнього художнього керівника Київського академічного Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого підозрюють у сексуальному насильстві, передає УНН.

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу проходить у закритому режимі.

Прокуратура повідомляла, що наполягатиме на застосуванні до колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Контекст

Колишньому директору "Молодого театру" Андрію Білоусу повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 року підозрюваний, використовуючи свій значний авторитет у театральному середовищі, службове становище викладача та директора театру, систематично схиляв студенток до вступу з ним у статеві стосунки без їх добровільної згоди та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Прокуратура повідомляє, що у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагував на справу ексдиректора "Молодого театру" Андрія Білоуса, якому повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток, і вказав, що кожен злочин матиме наслідки.

"Ми розуміємо, наскільки важко жертвам зважитися говорити. У більшості подібних випадків люди мовчать через страх, сором або недовіру. Але саме цей випадок став переломним: сміливість однієї дівчини дала можливість виявити інші епізоди домагань, які стали частиною досудового розслідування. Настав час відверто сказати - харасмент в Україні існує і, як правило, він завжди йде поряд з мовчанням. Не мовчіть!" - наголосив Генпрокурор.

Режисер Білоус вперше прокоментував скандал зі звинуваченням у сексуальному насиллі: що сказав21.10.25, 15:37 • 3336 переглядiв

У чому звинувачують Білоуса

Першою публічно про домагання заявила колишня студентка режисера – Софія Сапожнік. Дівчина стверджує, що чоловік просив її надіслати світлини інтимного характеру та наполягав на обговоренні сексуальних фантазій. За її словами, колишній керівник надсилав студентам інтимні світлини інших дівчат. Після цього зʼявилася ще низка обвинувачень подібного характеру на адресу Білоуса.

У січні 2025 року університет імені Карпенка-Карого звернувся із заявою до поліції з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Того ж місяця Білоуса було відсторонено від роботи в університеті.

У лютому слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство.

Того ж дня КМДА повідомила про намір відсторонити його від посадових обов’язків у Молодому театрі.

Тоді ж біля Молодого театру відбулася акція протесту проти рішення КМДА залишити Білоуса на посаді режисера. Учасники висловили підтримку 46 працівникам театру, які вимагали його відсторонення.

Сам Білоус усі звинувачення відкидає.

Анна Мурашко

