Ураження заводу "прогрес" у чебоксарах: у ЦПД розповіли, у чому його важливість

Сили оборони України підтвердили прильот по російському заводу "прогрес" у чебоксарах, де виготовлялися елементи бойової техніки, яку ворог запускає по нашій державі. Завод припиняє роботу.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

Станом на зараз, завод "Прогрес" в чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін. росіяни ж роблять вигляд, що "все збили"

Коваленко зазначив, що щось невідоме прилетіло по заводу "прогрес" у чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер".

Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки