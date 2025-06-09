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Ураження заводу "прогрес" у чебоксарах: у ЦПД розповіли, у чому його важливість

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Завод "прогрес", що виробляє компоненти для ракетних комплексів "іскандер", припинив роботу після удару. Там виготовляли системи наведення, управління польотом та модулі для ракет.

Ураження заводу "прогрес" у чебоксарах: у ЦПД розповіли, у чому його важливість

Сили оборони України підтвердили прильот по російському заводу "прогрес" у чебоксарах, де виготовлялися елементи бойової техніки, яку ворог запускає по нашій державі. Завод припиняє роботу.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.

Станом на зараз, завод "Прогрес" в чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін. росіяни ж роблять вигляд, що "все збили"

- йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що щось невідоме прилетіло по заводу "прогрес" у чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер".

Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки

- розказав він.

"Прогрес" виготовляє модулі типу "Комета" - це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу.

Такі модулі використовуються в: оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.

Дуже жирна ціль

- додав Коваленко.

Нагадаємо

Уночі в рф скаржилися на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів" - потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки у рф. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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Х-69
Х-101
Калібр (ракета)
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Шахед-136
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