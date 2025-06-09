Ураження заводу "прогрес" у чебоксарах: у ЦПД розповіли, у чому його важливість
Київ • УНН
Завод "прогрес", що виробляє компоненти для ракетних комплексів "іскандер", припинив роботу після удару. Там виготовляли системи наведення, управління польотом та модулі для ракет.
Сили оборони України підтвердили прильот по російському заводу "прогрес" у чебоксарах, де виготовлялися елементи бойової техніки, яку ворог запускає по нашій державі. Завод припиняє роботу.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко, передає УНН.
Станом на зараз, завод "Прогрес" в чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін. росіяни ж роблять вигляд, що "все збили"
Коваленко зазначив, що щось невідоме прилетіло по заводу "прогрес" у чебоксарах, який задіяний в циклі ракетобудування, включно з "Іскандер".
Саме там виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер". Без цих вузлів ракети не зможуть вийти на ціль. "Прогрес" забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки
"Прогрес" виготовляє модулі типу "Комета" - це російський супутниковий навігаційний модуль, який забезпечує роботу з GLONASS/GPS та має захист від глушіння сигналу.
Такі модулі використовуються в: оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.
Дуже жирна ціль
Нагадаємо
Уночі в рф скаржилися на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.
Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єкта російського ВПК, де виготовляли антени для "шахедів" - потужності АТ "ВНИИР-Прогресс" ТОВ "АБС Електро", що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки у рф.