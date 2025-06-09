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Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"
06:30 • 9766 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

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Поражение завода "прогресс" в чебоксарах: в ЦПД рассказали, в чем его важность

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Завод "прогресс", производящий компоненты для ракетных комплексов "искандер", прекратил работу после удара. Там изготавливали системы наведения, управления полетом и модули для ракет.

Поражение завода "прогресс" в чебоксарах: в ЦПД рассказали, в чем его важность

Силы обороны Украины подтвердили прилет по российскому заводу "прогресс" в чебоксарах, где изготавливались элементы боевой техники, которую враг запускает по нашему государству. Завод прекращает работу.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

По состоянию на сейчас, завод "Прогресс" в чебоксарах прекращает работу на неопределенный срок. россияне же делают вид, что "все сбили"

- говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что что-то неизвестное прилетело по заводу "прогресс" в чебоксарах, который задействован в цикле ракетостроения, включительно с "Искандер".

Именно там изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Без этих узлов ракеты не смогут выйти на цель. "Прогресс" обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки

- рассказал он.

"Прогресс" изготавливает модули типа "Комета" - это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала.

Такие модули используются в: оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых шахедах.

Очень жирная цель

- добавил Коваленко.

Напомним

Ночью в рф жаловались на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение объекта российского ВПК, где изготавливали антенны для "шахедов" - мощности АТ "ВНИИР-Прогресс" ООО "АБС Электро", что в городе Чебоксары на территории Чувашской республики в рф. 

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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