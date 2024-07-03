Повітряні сили: вранці основним напрямком удару ворога була Дніпропетровщина, збито один "Іскандер" з трьох, усі запущені рф ракети Х-59 та "шахеди"
Київ • УНН
У небі над Україною вранці знищено одну ракету "Іскандер-К" із трьох запущених російськими військами, усі із чотирьох запущених ворожих ракет Х-59 та усі з 5 дронів типу Shahed, а також один безпілотник "Орлан-10".
У небі над Україною вранці знищено одну ракету "Іскандер-К" із трьох запущених російськими військами, усі із чотирьох запущених ворожих ракет Х-59 та усі з 5 дронів типу Shahed, а також один безпілотник "Орлан-10", повідомив у середу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, пише УНН.
Уранці 3-го липня 2024 року противник завдав удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 5 ударних БпЛА «Shahed-131/136»;
- 1 БпЛА ОТР «Орлан-10».
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