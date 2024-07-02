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З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

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136 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби, при цьому російський агресор намагався використати свою перевагу у живій силі та авіаційній підтримці, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

З початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень – Генштаб

З початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

Протягом доби ворог завдавав по території України ракетного удару однією ракетою. Крім того, терористи здійснили 41 авіаудар - зокрема, скинули 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 457 дронів-камікадзе та провели майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. У Вовчанську ще триває бій. Ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими та пораненими і 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки. Підрахунок триває

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки концентрує зусилля - відбито п’ять атак, ще одна - продовжується. Також, дві спроби ворога просунутись вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за день російські війська 16 разів атакували українських захисників в районах чотирьох різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки і Тернів. Окрім того, атакував наші позиції у районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі вісім спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки. На даний час точаться бої ще у трьох локаціях в районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у дев’яти локаціях.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 31 атаку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають багато живої сили - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів. Втрати загарбників уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка і Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, п’ять атак вже відбито, бойові дії тривають.

На Придніпровському напрямку чотири штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які завдали ворогу відчутних втрат у живій силі.

повідомили у Генштабі.

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої 29.06.24, 22:57 • 48997 переглядiв

Лілія Подоляк

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