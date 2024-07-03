Киев • УНН
В небе над Украиной утром уничтожена одна ракета "Искандер-К" из трех запущенных российскими войсками, все из четырех запущенных вражеских ракет Х-59 и все из 5 дронов типа Shahed, а также один беспилотник "Орлан-10".
В небе над Украиной утром уничтожена одна ракета "Искандер-К" из трех запущенных российскими войсками, все из четырех запущенных вражеских ракет Х-59 и все из 5 дронов типа Shahed, а также один беспилотник "Орлан-10", сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, пишет УНН.
Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Основное направление удара - Днепропетровская область. Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей
С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений - Генштаб2 июля 2024, 20:45 • 18362 просмотра