В небе над Украиной утром уничтожена одна ракета "Искандер-К" из трех запущенных российскими войсками, все из четырех запущенных вражеских ракет Х-59 и все из 5 дронов типа Shahed, а также один беспилотник "Орлан-10", сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, пишет УНН.

Утром 3-го июля 2024 года противник нанес удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Основное направление удара - Днепропетровская область. Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей - сообщил Олещук и перечислил:

1 крылатую ракету "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59;

5 ударных БпЛА "Shahed-131/136";

1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

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