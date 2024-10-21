За тиждень знищено понад 140 засобів повітряної розвідки та нападу загарбників
Київ • УНН
Протиповітряна оборона Сухопутних військ України за тиждень знешкодила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника. Серед знищених БПЛА - Shahed, Орлан, Ланцет, Мерлін та інші.
ППО Сухопутних військ упродовж тижня знешкодила низку БПЛА зс рф, зокрема Shahed, Орлан, Ланцет та Мерлін.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.
ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 141 засіб повітряної розвідки та нападу противника, а саме наступні типи БПЛА:
Shahed-131/136 — 111 од.;
Орлан 10/30 — 7 од.;
Zala — 10 од.;
Supercam — 3 од.;
"Ланцет" — 5 од.;
"Мерлін" — 2 од.;
"Молнія" — 3 од.
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