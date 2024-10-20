Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в рф завод з виробництва вибухових речовин - джерело

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті дзержинськ нижньогородської області, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин та виробляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Про це пише УНН із посиланням на джерела у СБУ та розвідці.

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Як розповіли джерела УНН, цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті дзержинськ нижньогородської області, який є складовою російського ВПК та перебуває під санціями країн ЄС і США, Великої Британії, Японії та Швейцарії, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт. Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Продукція заводу використовується окупаційною армією рф для здійснення воєнної агресії проти України

Джерела в українській розвідці розповіли, що обʼєкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.

Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів.

Згідно з повідомленнями у російських телеграм-каналах, вибухи в районі заводу пролунали близько 4 ранку. Невдовзі місцева влада заявила про спробу російського ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над території обʼєкту зʼявився стовп густого диму

Наслідки ураження наразі уточнюються.

СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі