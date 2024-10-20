Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в рф завод з виробництва вибухових речовин - джерело

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2386 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12313 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 28851 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45564 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80933 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66307 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78583 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93827 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87331 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178036 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15929 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23792 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10731 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8760 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7550 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 28851 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178036 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334180 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267792 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 880 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45564 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18132 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23260 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28952 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в рф завод з виробництва вибухових речовин - джерело

Київ • УНН

 • 21800 перегляди

Українські дрони вдарили по заводу ім. Свердлова в Дзержинську, що виробляє вибухівку та боєприпаси. Атака здійснена з відстані 900 км, наслідки уточнюються.

Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в рф завод з виробництва вибухових речовин - джерело

Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті дзержинськ нижньогородської області, який є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин та виробляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Про це пише УНН із посиланням на джерела у СБУ та розвідці.

Деталі

Як розповіли джерела УНН, цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті дзержинськ нижньогородської області, який є складовою російського ВПК та перебуває під санціями країн ЄС і США, Великої Британії, Японії та Швейцарії, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт. Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Продукція заводу використовується окупаційною армією рф для здійснення воєнної агресії проти України

- розповіло джерело.

Джерела в українській розвідці розповіли, що обʼєкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва.

Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів.

Згідно з повідомленнями у російських телеграм-каналах, вибухи в районі заводу пролунали близько 4 ранку. Невдовзі місцева влада заявила про спробу російського ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над території обʼєкту зʼявився стовп густого диму

- зазначає джерело у розвідці.

Наслідки ураження наразі уточнюються.

СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Уночі в російському Брянську дрони атакували завод "Кремній ЕЛ", один з найбільших виробників мікроелектроніки в рф, який зокрема робить деталі для ракетних комплексів "Іскандер". 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Швейцарія
Європейський Союз
9K720 Iskander
Сполучене Королівство
Японія
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78